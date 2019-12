In Italia finanziamenti per 570 milioni di euro. Tra le 17 imprese coinvolte nei sette Stati protagonisti del progetto, ci sono le italiane: Enel X, Faam, Endurance, Solvay e Kaitek.

La Commissione Ue ha approvato un investimento di circa 3,2 miliardi di euro per progetti comuni di ricerca e innovazione (Important Projects of Common European Interest – IPCEI) e di prima produzione industriale per la realizzazione di batterie di nuova generazione. In particolare il progetto – spiega una nota della Commissione – sostiene lo sviluppo […]

