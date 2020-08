Con la delibera 318/2020/R/eel (link in basso), l’autoconsumo in forma collettiva e le comunità energetiche per le fonti rinnovabili diventano realtà. Con la predetta deliberazione l’Arera ha confermato l’impostazione generale presentata nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel fondata su un modello regolatorio virtuale che consente di garantire trasparenza e flessibilità per tutti coloro che intendono […]

Potrebbe interessarti anche: