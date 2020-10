Mentre l’Italia ancora aspetta di vedere in funzione il suo primo parco eolico in mare (e deve fare i conti con le polemiche per il maxi-progetto al largo di Rimini), l’eolico offshore incamera successi in altri paesi, diventa sempre più competitivo e punta a conquistare nuovi mercati. Tra questi ultimi c’è il Giappone. Come riferisce […]

Potrebbe interessarti anche: