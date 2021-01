Avanza il progetto di Seri Industrial per realizzare una super-fabbrica di batterie al litio a Teverola (Caserta), riconvertendo un ex stabilimento Indesit-Whirlpool. In una nota su Facebook, infatti, la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, riferisce che la Seri ha illustrato recentemente al MiSE il progetto di una gigafactory “che si prefigge l’obiettivo di produrre […]

