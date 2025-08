Valutazioni ambientali, gli esiti di luglio per le rinnovabili

Valutazioni ambientali, gli esiti di luglio per le rinnovabili Antonio Junior Ruggiero

CATEGORIE:

Nel Palermitano due agrivoltaici per 475 MW totali. Via al fotovoltaico nel porto di Ravenna e a un repowering eolico in Basilicata.

ADV

Luglio positivo per le autorizzazioni ambientali alle rinnovabili segnalate sul sito web “Via-Vas-Aia” del Mase. In particolare, hanno ricevuto esito favorevole 1,46 GW di agrivoltaico, 428 MW di fotovoltaico e 377 MW di eolico. Tra i vari progetti spiccano due impianti agrivoltaici: “S&P 12” da 367,572 MW proposto dall’omonima società nei comuni di Monreale, Roccamena […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER