Molti progetti agrivoltaici, rispetto a quelli fotovoltaici ed eolici, caratterizzano le valutazioni rilasciate nell’ultimo mese sul portale Via – Vas del Mase, in cui si segnala anche il non assoggettamento a Via relativo all’impianto idroelettrico di Rigoso (Parma), per il “recupero della diga di lago Ballano e di lago Verde”. Le valutazioni ambientali per l’agrivoltaico […]