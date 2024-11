Nel giro di pochi giorni, intervenendo il 15 novembre all’assemblea Cna e il 20 novembre in aula della Camera, il ministro Adolfo Urso ha fatto il quadro su tutti i provvedimenti in cantiere per la transizione digitale ed energetica delle aziende. In primis, è stato firmato dal titolare del Mimit un decreto che sblocca 320 […]