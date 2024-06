Transizione 4.0, news dalle Entrate sull’utilizzo del credito d’imposta

Se le imprese che hanno comunicato al Mimit gli investimenti 4.0 agevolati e presentato un F24 per compensare il credito non stanno trovando la relativa ricevuta di versamento, è perché l’Agenzia delle Entrate, in attesa di ricevere i dati sulle comunicazioni inviate dalle aziende fino al 17 giugno, ha sospeso il rilascio delle ricevute relative […]