Transizione 5.0 e Fer: ok anche ad autoconsumo a distanza

C’è una novità importante per gli incentivi al FV e alle Fer in generale con Transizione 5.0: l’autoconsumo dagli impianti rinnovabili che beneficiano del credito di imposta potrà avvenire anche “a distanza”. La modifica arriva con un emendamento approvato in commissione Bilancio del Senato nella conversione del dl Coesione 60/2024, atteso all’esame dell’aula di Palazzo […]