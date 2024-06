Transizione 5.0, ecco il decreto attuativo

L’attesa per le regole operative di Transizione 5.0 sembra avvicinarsi al termine, sta infatti circolando una bozza del decreto attuativo della misura Pnrr (allegato in basso). Il testo, va sottolineato, non è ufficiale né forse definitivo, ma definisce comunque aspetti importanti della misura, quali i costi massimi ammessi per gli impianti fotovoltaici. C’è poi l’importante […]