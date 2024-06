Fotovoltaico e Transizione 5.0, tutto quello che può andare storto Giulio Meneghello

CATEGORIE:

Mentre il Mimit annuncia regole operative entro giugno, l'Enea non ha ancora iniziato a lavorare sul registro per i moduli FV Made in Ue. La disponibilità dei materiali e i tempi stretti mettono a rischio il successo della misura Pnrr.

ADV

L’ultimo annuncio è arrivato proprio ieri, mercoledì 5, dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso, che, all’Assemblea di Federvini, ha dichiarato di contare che “il relativo piano sia attuativo già alla fine di giugno”, per “avviare 13 miliardi di euro di crediti fiscali già nell’ultimo trimestre di quest’anno e svilupparsi poi pienamente nel corso […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER