Quale ruolo può avere la tecnologia del teleriscaldamento e teleraffrescamento nella decarbonizzazione dei consumi energetici in Europa? Quali sono le misure da mettere in campo per fronteggiare adeguatamente questa sfida. Euroheat & Power, l’associazione europea di riferimento nel settore, si è posta questi interrogativi e, mettendo a sistema i punti di vista e le competenze dei più autorevoli soggetti nel campo, ha recentemente presentato il documento “Scaling up district heating[…]