Sardegna, manca un chiarimento sul post moratoria Fer

Le autorizzazioni agli impianti rinnovabili concesse prima del via libera alla moratoria in Sardegna “sono temporaneamente sospese; non si può dare avvio a lavori fino a quando non avremo definito quello che è l’ambito operativo delle nostre aree idonee”. L’indicazione arriva direttamente dalla presidente dell’Isola, Alessandra Todde, che in un videomessaggio spiega: “Ci chiedono cosa […]