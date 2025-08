Al 30 aprile 2025, circa un terzo degli impianti di produzione elettrica di potenza pari o superiore a 1 MW connessi in media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023 non ha completato l’adeguamento previsto dalla delibera Arera 540/2021/R/eel (pdf) La delibera prevede l’installazione del Controllore Centrale di Impianto (CCI) e delle […]