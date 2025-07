Arera vuole limitare i distacchi dei piccoli impianti fotovoltaici Redazione QualEnergia.it

Coinvolti i sistemi almeno fino a 6 kW. In consultazione fino al 15 settembre il documento per aggiornare dal 1° gennaio 2026 gli standard di qualità per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Nuovi standard di qualità per limitare i distacchi degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 6 kW, con eventuale adeguamento delle reti di distribuzione elettrica in bassa tensione. È uno dei principali temi affrontati dalla consultazione avviata ieri (17 luglio) fino al 15 settembre dall'Arera, con il documento 332/2025/R/eel intitolato "Orientamenti per l'aggiornamento della regolazione […]

