Rinnovabili, il Paur si deve chiudere con un parere “espresso”

Il procedimento di autorizzazione unica regionale per le fonti rinnovabili deve concludersi con un parere “espresso” della Regione, di accoglimento o di rigetto. In caso contrario, ci sono i presupposti per il “silenzio-inadempimento” con violazione dell’obbligo di adottare un provvedimento amministrativo come risposta alle richieste del privato. Questo, in sintesi, il principio generale ribadito dal […]