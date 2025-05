Nel primo trimestre del 2025 ha rallentato la crescita delle fonti rinnovabili in Italia: in totale sono stati installati 1.405 nuovi MW, il 14% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il fotovoltaico ha segnato una flessione del 19%, con forti riduzioni nel segmento residenziale (-39%) e in quello C&I (-30%). In controtendenza […]