Non si possono imporre divieti generalizzati e assoluti alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, nemmeno in determinate aree considerate “non idonee”. Questo il principio sancito dalla Corte Costituzionale nel dichiarare illegittimo l’art. 14 della legge regionale calabrese 36/2024, in particolare per la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia “produzione, […]