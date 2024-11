Le misure in corso di approvazione, come Fer X e Fer X Transitorio, segnano l’inizio del percorso di accelerazione per la crescita delle rinnovabili nel Paese, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Tali obiettivi sono delineati dal d.lgs n. 199/2021 di recepimento […]