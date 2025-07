Gli ambienti urbani in tutta Europa devono affrontare con urgenza la sfida della decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento: perché non partire allora dalle opportunità offerte dal territorio stesso? Le città sono nate spesso attorno a fiumi, laghi o altre sorgenti d’acqua, che costituiscono una preziosa risorsa per fornire calore a reti di teleriscaldamento a […]