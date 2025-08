In Abruzzo le autorizzazioni semplificate per gli impianti a fonti rinnovabili non si applicano se i progetti riguardano aree considerate “non idonee”. Questa precisazione è inserita nella legge regionale 22/2025 che modifica alcuni punti di diverse leggi abruzzesi, tra cui la n. 8 del 25 marzo 2025 recante “Misure urgenti per l’individuazione di aree e […]