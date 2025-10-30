Bene l’offerta di accordi di connessione flessibile nelle aree a capacità di rete limitata, ma tenendo ben presente l’evoluzione normativa in corso sul tema generale delle connessioni e assicurando un quadro disciplinare chiaro. È la richiesta che emerge dalle audizioni di Italia Solare ed Elettricità Futura sullo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva Ue 2024/1711 relativa al mercato dell’energia (si veda anche Cosa aspettarsi dopo il recepimento del[…]
Rete elettrica, per le connessioni flessibili servono regole chiare