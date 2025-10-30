INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 32,3% (29 ott) - PUN: 124,53 €/MWh (31 ott) - Petrolio WTI: 60,17 $/b - Gas Eu TTF: 32,02 €/MWh - CO2: 78,81 €/ton
Rete elettrica, per le connessioni flessibili servono regole chiare

Rete elettrica, per le connessioni flessibili servono regole chiare

CATEGORIE:

Italia Solare ed Elettricità Futura alla Camera sulla direttiva market design: attenzione alle misure sulla saturazione virtuale del Dl Energia, occorre una disciplina organica. L’intervento di Ecco: il decoupling si può fare anche per i piccoli consumatori.

Bene l’offerta di accordi di connessione flessibile nelle aree a capacità di rete limitata, ma tenendo ben presente l’evoluzione normativa in corso sul tema generale delle connessioni e assicurando un quadro disciplinare chiaro. È la richiesta che emerge dalle audizioni di Italia Solare ed Elettricità Futura sullo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva Ue 2024/1711 relativa al mercato dell’energia (si veda anche Cosa aspettarsi dopo il recepimento del[…]

