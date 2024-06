Raee fotovoltaici, le indicazioni del Gse per la gestione dei moduli dismessi

Per garantire la corretta gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia il Gse ha predisposto una brochure informativa (link in basso) che differenzia tra Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) fotovoltaici domestici (con una potenza minore di 10 kW) e professionale (potenza maggiore o uguale a 10 kW). I primi […]