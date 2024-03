Pubblicato il primo codice di cyber sicurezza per le reti elettriche Ue

La Commissione europea ha varato il primo codice di rete per la cyber sicurezza del settore elettrico, tramite un regolamento delegato (link in basso) a sua volta previsto dal regolamento 2019/943. Il provvedimento, in particolare, stabilisce “le norme specifiche per gli aspetti di cyber sicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, compresi requisiti minimi comuni, […]