Qual è l’impronta complessiva della CO2 dei pannelli fotovoltaici in silicio? Fornire dati precisi e condivisi su questo aspetto è “essenziale per garantire che la crescita dell’energia pulita non vada a scapito della sostenibilità della produzione”, scrive il Joint Research Centre della Commissione europea (Jrc) nel presentare il nuovo studio per calcolare la “carbon footprint” […]