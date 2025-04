Il mix sbagliato: nucleare e solare mandano in tilt le reti europee

Il mix sbagliato: nucleare e solare mandano in tilt le reti europee Lorenzo Vallecchi

In Francia e in Europa l’abbondanza di nucleare, fonte non flessibile, e di fotovoltaico stanno mettendo sotto pressione la rete: si moltiplicano tagli, misure d’emergenza, prezzi negativi e costi.

In Francia, l'operatore della rete Réseau de Transport d'Électricité (RTE) ha dovuto attivare più volte misure straordinarie per gestire un eccesso di elettricità dovuto alla sovrapposizione tra forte produzione nucleare, impennata della generazione fotovoltaica e domanda ridotta. Tra marzo e aprile 2025, RTE ha attivato ripetutamente un meccanismo europeo d'emergenza e ha imposto tagli alla

