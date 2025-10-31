Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) sostiene le imprese nelle Regioni del Mezzogiorno che investono nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. L’Avviso (allegato in basso) ha una dotazione di 262 milioni di euro, a valere sull’Azione 2.2.1 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027. I destinatari dell’agevolazione sono le imprese di qualsiasi dimensione, incluse le reti di imprese con personalità giuridica,[…]