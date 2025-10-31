INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 30,9% (30 ott) - PUN: 124,53 €/MWh (31 ott) - Petrolio WTI: 60,21 $/b - Gas Eu TTF: 31,47 €/MWh - CO2: 78,67 €/ton
Home > Bandi energia >Mase: 262 milioni alle imprese del Mezzogiorno per impianti fotovoltaici e termofotovoltaici

Mase: 262 milioni alle imprese del Mezzogiorno per impianti fotovoltaici e termofotovoltaici

PRO
CATEGORIE:

Dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica contributi alle imprese in aree industriali, produttive o artigianali, situate nei comuni con più di 5mila abitanti, per installare o potenziare impianti fotovoltaici e termofotovoltaici, anche con sistemi di accumulo.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) sostiene le imprese nelle Regioni del Mezzogiorno che investono nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. L’Avviso (allegato in basso) ha una dotazione di 262 milioni di euro, a valere sull’Azione 2.2.1 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027. I destinatari dell’agevolazione sono le imprese di qualsiasi dimensione, incluse le reti di imprese con personalità giuridica,[…]

