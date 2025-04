Rimane in salita la strada per installare le colonnine di ricarica ai veicoli elettrici con i fondi Pnrr. La misura ha incontrato diverse difficoltà che non sono state del tutto risolte, come emerge dalla VI relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr e da un’analoga relazione della Corte dei Conti (link in basso […]