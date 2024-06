Germania, UK, Irlanda e Polonia i Paesi migliori per co-locare rinnovabili e batterie

Italia solo in seconda fascia in una nuova analisi di mercato di Aurora Energy Research su dove convenga di più abbinare rinnovabili e storage in Europa.

Germania, Gran Bretagna, Irlanda e Polonia sono i quattro principali mercati europei che offrono le migliori potenzialità per la co-locazione di impianti a rinnovabili e sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS). L’Italia è invece solo in seconda fascia. Lo ha indicato la società di ricerca britannica Aurora Energy Research in una sua nuova […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

