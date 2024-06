Accumuli a batterie, quest’anno l’Italia sarà il primo mercato europeo

L’Italia nel 2024 sorpasserà la Germania per diventare il primo mercato europeo dei sistemi di accumulo elettrochimico (batterie) con 7,7 GWh di nuova capacità installata in dodici mesi, il doppio rispetto ai 3,7 GWh del 2023. Su 22,4 GWh di nuove installazioni previste quest’anno in tutto il continente, il nostro Paese avrà quindi la singola […]