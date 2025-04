Il furto di componenti fotovoltaici è un fenomeno in espansione che colpisce soprattutto i grandi impianti in modo sempre più sofisticato e selettivo. Le bande criminali prendono di mira parchi solari di scala utility, soprattutto di nuova costruzione o in fase di revamping, e anche i depositi logistici di installatori medio-piccoli o di distributori, con […]