Eolico, investimenti potenziali al 2050 per 571 miliardi

Il giro d’affari fino al 2050 dell’eolico italiano, considerando le strategie in atto per la decarbonizzazione, è di 277 miliardi di euro in investimenti per l’onshore e 294 mld € per l’offshore. Questa la stima del potenziale fatta da Nomisma Energia e presentata ieri nel corso di un convegno organizzato da Anev al Gse per […]