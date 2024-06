Elettrificazione, una strada obbligata per decarbonizzare

Oggi, in Europa, solo il 23% del consumo energetico finale è coperto da elettricità. Per tagliare le emissioni del 90% entro il 2040, come da target della Commissione Europea, questa quota deve aumentare al 50%. Martedì 18 giugno, in un dibattito organizzato da Eurelectric, è stata ricordata la prospettiva che l’associazione europea di produttori elettrici […]