Fer 2, novità e punti critici del decreto in arrivo

Il 4 giugno u.s. la Commissione UE ha approvato, ai sensi delle norme in materia di aiuti di stato, l’oramai noto Decreto FER 2 con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di 4,6 GW di impianti rinnovabili innovativi o con elevati costi di generazione con una serie di aste pubbliche competitive per il periodo 2024–2028 (in […]