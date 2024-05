Cybersecurity, arriva lo “stress test” per il sistema energetico Antonio Junior Ruggiero

CATEGORIE:

A giugno una simulazione di attacco e danno in tutta Europa. Nel settore energia e utility la tecnica più usata è il malware per ottenere denaro. Intanto è stato pubblicato in Gazzetta Ue il codice di rete per la sicurezza informatica del sistema elettrico.

ADV

“Prevenire è meglio che curare” non è solo un principio di buona salute ma è anche un mantra per aziende e istituzioni che vogliono evitare gravi danni da attacco informatico. A esserne convinta è l’Agenzia Ue per la cybersecurity, Enisa, che ha annunciato per il mese di giugno la settima edizione di “Cyber Europe”. Si […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER