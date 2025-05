Come ti aiuto le Comunità Energetiche Rinnovabili

Come ti aiuto le Comunità Energetiche Rinnovabili Riccardo Battisti

Un nuovo bando LIFE offre 7 milioni di euro per progetti di nuovi servizi di supporto, oppure per rinforzare servizi già esistenti, con il fine di aiutare le CER a crescere in salute e con costanza.

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono state riconosciute come attori chiave nel sistema energetico dell'Unione Europea per il loro ruolo potenziale nel raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici del 2030 e del 2050. Questo vale ancora di più se si considera che la Commissione europea sta lavorando a un "Pacchetto Energia per i Cittadini" che, […]

