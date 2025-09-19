INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 44,0% (18 set) - PUN: 116,05 €/MWh (19 set) - Petrolio WTI: 63,31 $/b - Gas Eu TTF: 32,77 €/MWh - CO2: 77,84 €/ton
Abbonamento PRO
leaderboard-desktopgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 44,0% (18 set) - PUN: 116,05 €/MWh (19 set) - Petrolio WTI: 63,31 $/b - Gas Eu TTF: 32,77 €/MWh - CO2: 77,84 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Bandi energia >Campania, ancora contributi per efficienza energetica e rinnovabili in tre filiere agricole

Campania, ancora contributi per efficienza energetica e rinnovabili in tre filiere agricole

PRO
CATEGORIE:

Regione Campania proroga la scadenza del bando per rafforzare le filiere olivicole, florovivaistiche e dell’allevamento allo stato brado, semibrado e selvaggina. Contributi anche per miglioramento energetico di spazi aziendali e processi agroindustriali.

ADV

È ancora possibile richiedere gli incentivi della Regione Campania per rafforzare tre filiere agroalimentari, ammettendo anche interventi energetici. Il bando (allegato in fondo) è finanziato con 60 milioni di euro dall’intervento SRG 07 – azione A “Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali”, della PAC 2023-2027. Le risorse sono suddivise tra i tre comparti ammissibili: 30 milioni per […]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 19 Settembre 2025
PRO
Fotovoltaico in Italia, l’incertezza non spaventa le banche
  • 19 Settembre 2025
Strategia energetica in Germania: bagno di realtà o doccia fredda sulla transizione energetica?
  • 19 Settembre 2025
Bonus ristrutturazioni, Mase al lavoro per tenere la detrazione al 50% nel 2026
  • 18 Settembre 2025
PRO
I beni tutelati nel nuovo decreto Aree idonee
  • 18 Settembre 2025
Dal dieselgate a oggi, dove siamo su emissioni e auto elettrica?
  • 18 Settembre 2025
PRO
La riforma delle autorizzazioni paesaggistiche passa alla Camera
  • 18 Settembre 2025
PRO
Eolico e fotovoltaico “net zero”, i requisiti per gli appalti pubblici
  • 18 Settembre 2025
PRO
Moduli fotovoltaici BC e TOPCon, l’ombreggiamento e suoi effetti
  • 18 Settembre 2025
Il sistema combi solare termico-biomassa: come funziona e quali incentivi
  • 18 Settembre 2025
Target 2030 per le Marche: servono i grandi impianti rinnovabili
  • 18 Settembre 2025
PRO
AI e rete elettrica: allarmi esagerati sui consumi ed efficienza in crescita
  • 18 Settembre 2025
PRO
In Calabria incentivi per riqualificazione energetica dei porti pescherecci

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy