Molti Paesi membri dell’Unione europea stanno avviando nuove politiche o aggiornando quelle esistenti per promuovere lo sviluppo dell’agrivoltaico. Tuttavia, avverte SolarPower Europe (Spe) nella sua “Agrisolar Policy Map” (link in basso), pubblicata il 22 ottobre, la panoramica delle politiche esistenti rimane “frammentaria” e l’efficacia di queste misure è “limitata”. Il documento, redatto dalla principale associazione […]