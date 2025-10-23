INFODATA ENERGIA

Home > Fotovoltaico >L’agrivoltaico in Europa a più velocità: definizioni confuse o regole diseguali

L’agrivoltaico in Europa a più velocità: definizioni confuse o regole diseguali

Solo cinque Paesi Ue hanno una definizione giuridica di agrivoltaico, mentre i regimi di sostegno e le norme sull’uso del suolo restano frammentati. SolarPower Europe chiede a Bruxelles regole comuni.

Molti Paesi membri dell’Unione europea stanno avviando nuove politiche o aggiornando quelle esistenti per promuovere lo sviluppo dell’agrivoltaico. Tuttavia, avverte SolarPower Europe (Spe) nella sua “Agrisolar Policy Map” (link in basso), pubblicata il 22 ottobre, la panoramica delle politiche esistenti rimane “frammentaria” e l’efficacia di queste misure è “limitata”. Il documento, redatto dalla principale associazione […]

