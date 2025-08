In Piemonte arrivano le nuove linee guida per chiedere l’Autorizzazione unica per i sistemi di accumulo. Nella seduta del 28 luglio, infatti, la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 16-1431 recante “Linee guida operative per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, nonché per […]