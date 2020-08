Wondike, la piattaforma di proprietà della società italiana K-MYDA, creata per la promozione e valorizzazione di beni di lusso di privati e aziende, mette all’asta quattro impianti fotovoltaici, frutto di una liquidazione volontaria da parte di una società italiana.

Si tratta di quattro differenti installazioni di taglia industriale, per una capacità complessiva di 2,7 MW. Nel dettaglio, la vendita online riguarderà: un impianto di 705 kW comprensivo di 3.078 moduli fotovoltaici Hyundai a Monte San Vito (Ancona) e tre singoli impianti su lastrico solare con annesso diritto di superficie e con una potenza, rispettivamente, di 970 kW e 485 kW ad Aprilia (Latina) e 605 kW a Narni Scalo (Terni).

Come e quando si svolgerà l’asta



Dal 5 di agosto e fino al 25-27 agosto correranno le aste online, durante le quali gli utenti interessati potranno scaricare dietro il pagamento di un deposito cauzionale i documenti relativi agli impianti fotovoltaici contenuti nella “Virtual Data Room”, richiedere l’ispezione dei lotti e procedere con un’offerta vincolante. Il deposito sarà restituito in caso di non aggiudicazione o non partecipazione all’asta.

Per ulteriori informazioni relativamente alle basi d’asta, importi dei depositi e accreditamento, vistare il sito www.wondike.com