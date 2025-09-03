INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 44,8% (2 set) - PUN: 106,56 €/MWh (3 set) - Petrolio WTI: 65,37 $/b - Gas Eu TTF: 31,77 €/MWh - CO2: 73,61 €/ton
Webinar Solpanet: Soluzioni innovative per il fotovoltaico

Webinar Solpanet: Soluzioni innovative per il fotovoltaico

  • 3 Settembre 2025

CATEGORIE:

online, 18 Settembre 2025

Solplanet Italia il 18 settembre alle ore 15 terrà un webinar organizzato  in collaborazione con QualEnergia.it.

Il produttore, in diretta dalla sua sede nazionale, presenterà:

  • la gamma completa di soluzioni disponibili sul mercato italiano: inverter monofase e trifase, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica e tecnologie smart per il monitoraggio energetico;
  • i vantaggi di prodotti facili da installare, affidabili e progettati per massimizzare l’efficienza di impianti residenziali e commerciali.

Interverranno:

  • Vito Pontrelli, Country Manager di Solplanet Italia
  • Lorenzo Fiori, Sales Manager Solpanet Italia

L’azienda invita tutti i professionisti del settore a partecipare al webinar e scoprire le potenzialità delle soluzioni proposte da Solplanet, anche per un utile confronto e aggiornamento tecnologico.

Iscrizioni

