Webinar Solpanet: Soluzioni innovative per il fotovoltaico

Solplanet Italia il 18 settembre alle ore 15 terrà un webinar organizzato in collaborazione con QualEnergia.it.
Il produttore, in diretta dalla sua sede nazionale, presenterà:
- la gamma completa di soluzioni disponibili sul mercato italiano: inverter monofase e trifase, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica e tecnologie smart per il monitoraggio energetico;
- i vantaggi di prodotti facili da installare, affidabili e progettati per massimizzare l’efficienza di impianti residenziali e commerciali.
Interverranno:
- Vito Pontrelli, Country Manager di Solplanet Italia
- Lorenzo Fiori, Sales Manager Solpanet Italia
L’azienda invita tutti i professionisti del settore a partecipare al webinar e scoprire le potenzialità delle soluzioni proposte da Solplanet, anche per un utile confronto e aggiornamento tecnologico.