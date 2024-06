Tappa Krannich Tour in collaborazione con Kostal

Il 12 giugno dalle 9:00 alle 16:30 Kostal parteciperà alla tappa di Torino del Krannich Tour 2024.

Il format del tour è stato rinnovato per offrire ai partecipanti la possibilità di scoprire una gamma più ampia di soluzioni proposte dai migliori produttori nel contesto di mercato attuale .

Mantenendo come focus principale gli aspetti tecnico-pratici fondamentali per il business quotidiano, l’evento è un’occasione per approfondire le conoscenze dei partecipanti e ampliare le loro competenze nel campo dell’energia fotovoltaica.

Nel corso dell’evento:

illustrate le novità e le migliori soluzioni offerte dai principali produttori nel settore FV

focus sugli aggiornamenti normativi e le regolamentazioni del settore

momenti di condivisione e networking

Brand Partner: Kostal, REC, Solitek, K2 Systems, Solax Power, Sungrow

Iscrizione