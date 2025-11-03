INFODATA ENERGIA

Home > Eventi >Soluzioni a terra: Conterra Tracker, Agriconterra e Agrifarm Conterra

Soluzioni a terra: Conterra Tracker, Agriconterra e Agrifarm Conterra

  • 3 Novembre 2025

Online, 14 Novembre 2025

Contact Italia organizza il webinar “Soluzioni a terra: Conterra Tracker, Agriconterra e Agrifarm Conterra

Venerdì, 14 novembre 2025 – ore 14,30

Durante l’evento, si approfondiranno i sistemi di inseguimento solare Conterra Tracker, e le soluzioni agrivoltaiche AgriConterra e AgriFarm Conterra. Tra i temi al centro del webinar:

  • caratteristiche e vantaggi
  • differenze e ambiti applicativi di AgriConterra e AgriFarm Conterra
  • strutture su misura, modularità, velocità d’installazione e supporto tecnico completo.

Il webinar si rivolge a installatori, progettisti, EPC e operatori del settore interessati ad approfondire soluzioni strutturali avanzate nel campo del fotovoltaico a terra e agrivoltaico.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Programma e registrazioni: Contact Italia

