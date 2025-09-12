Solar & Storage Live Italia 2025

Solar & Storage Live Italia organizza la fiera 2025

Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre 2025

L’evento offre un’opportunità per entrare in contatto con un pubblico ampio e qualificato di professionisti del settore solare in Italia, interessati alle ultime novità in prodotti e servizi per l’energia solare e lo stoccaggio energetico. Saranno presenti progetti solari e di accumulo per residenziale, commerciale, industriale e utility.

L’evento si terrà presso Veronafiere.

Per informazioni: Solar & Storage Live Italia