S.P.I.D. DATE! (Sicurezza, Partecipazione, Inclusione, Digitalizzazione)

Teicos festeggia 30 anni di attività. Per celebrare questo anniversario, l’azienda ha organizzato un evento, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, incentrato su una riflessione condivisa sul futuro dell’edilizia, partendo dai fattori chiave che hanno determinato la sua storia e il suo successo.

L’iniziativa prende il nome dalle parole chiave strategiche che guidano l’azienda: S.P.I.D., acronimo di Sicurezza, Partecipazione, Inclusione e Digitalizzazione .

L’evento si svolgerà giovedì 6 novembre alle ore 15,30 presso la sede di Assimpredil ANCE (via S. Maurilio 21 – Milano).

Tra gli speaker, oltre a Cecilia Hugony founder dell’azienda, anche Lorenzo Bellicini (Direttore Tecnico CRESME), Stefano Deleo (presidente Assimprendil ANCE).

Questi concetti, su cui Teicos ha sviluppato innovazioni fin dagli anni Novanta sono ora posti al centro di un dibattito sul loro significato futuro. L’evento esplorerà le seguenti sfide cruciali del settore:

Sicurezza: si discuterà del legame stretto con la formazione continua e di come affrontare le barriere culturali e l’esposizione ai rischi delle piccole imprese, valutando se la meccanizzazione possa ridurre gli incidenti sul lavoro. Partecipazione: riconoscendo che le costruzioni sono un processo corale in un settore caratterizzato da una catena del valore frammentata, si indagherà fino a che punto sia necessaria l’inclusione dei cittadini, oltre alla collaborazione tra soggetti tecnici (come richiesto da BIM e PPP), per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del patrimonio edilizio. Inclusione: di fronte a una crisi europea di risorse umane, l’evento pone l’attenzione sulla cultura machista dominante nel cantiere. Si cercheranno modi per rendere l’edilizia più attrattiva per i giovani e le donne, favorendo ambienti ricchi di diversità, e se sia necessario agire sull’immagine del settore o sulle strutture aziendali interne. Digitalizzazione: nonostante la dematerializzazione abbia portato immediatezza (mail, foto digitali, piattaforme), l’aumento di complessità non ha sempre garantito maggiore efficienza. La discussione verterà sul perché la condivisione digitale dei flussi informativi stenta ad avvenire, sul ruolo dell’obbligo del BIM nell’accelerare i processi, e sulle promesse dell’Intelligenza Artificiale.

Con la partecipazione all’evento vengono riconosciuti due crediti formativi agli Architetti iscritti all’albo.

L’ingresso è gratuito previa registrazione

Programma (pdf)