Rapporto sullo stato dell’industria nucleare mondiale 2025

Kyoto Club, Fondazione Heinrich-Böll, Fondazione Friedrich-Ebert, Ufficio Federale Tedesco per la sicurezza della gestione delle scorie nucleari (BASE), Mycle Schneider Consulting e Coordinamento FREE organizzano l’evento “Rapporto sullo stato dell’industria nucleare mondiale (WNISR) 2025″

Lunedì, 22 settembre 2025 – ore 9-17.30

Il Rapporto annuale offre una visione completa sullo stato dell’industria nucleare mondiale, descrivendo età, funzionamento, produzione e costruzione dei reattori. Approfondisce le difficoltà di integrazione del nucleare nei sistemi energetici moderni dominati dalle rinnovabili, sottolineando il crescente ruolo dell’accoppiata solare e accumulo come alternativa decisiva. Analizza inoltre le interdipendenze con la Russia, sia come fornitore sia come cliente, e mette in evidenza il reale ritardo nello sviluppo dei Reattori Modulari di Piccola Taglia, con nuovi paesi – tra cui l’Italia – ancora in fase embrionale di pianificazione.

Un capitolo è dedicato alla situazione di Fukushima, dove permangono gravi criticità quattordici anni dopo il disastro, mentre un altro valuta lo stato del decommissioning dei 218 reattori chiusi, di cui solo una minima parte riconvertita a siti completamente bonificati. In sintesi, il quadro restituito mostra un settore in declino, in netto contrasto con l’immagine spesso percepita dall’opinione pubblica.

L’evento si tiene a Spazio Europa, gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Programma e registrazioni: Kyoto Club