Coordinamento Free organizza l’evento “Quali azioni per il rilancio dell’efficienza energetica?“

Mercoledì, 15 ottobre 2025 – 9,30-13

Il convegno ha l’obiettivo di fare il punto sulle attuali politiche relative all’efficienza energetica e sulle misure esistenti o in fase di emanazione e vuole fungere da stimolo per un rilancio del ruolo dell’efficienza energetica come strumento prioritario per la decarbonizzazione, l’indipendenza energetica e la competitività del Paese.

L’evento si svolgerà in presenza, presso Sala Tatarella, Camera Deputati, Palazzo dei Gruppi, via Uffici del Vicario 17 – Roma.