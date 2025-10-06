INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 56,6% (5 ott) - PUN: 112,61 €/MWh (7 ott) - Petrolio WTI: 61,72 $/b - Gas Eu TTF: 32,74 €/MWh - CO2: 79,16 €/ton
Abbonamento PRO
ingeteamleaderboardsettembre2025gif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 56,6% (5 ott) - PUN: 112,61 €/MWh (7 ott) - Petrolio WTI: 61,72 $/b - Gas Eu TTF: 32,74 €/MWh - CO2: 79,16 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Eventi >Quali azioni per il rilancio dell’efficienza energetica?

Quali azioni per il rilancio dell’efficienza energetica?

  • 6 Ottobre 2025

CATEGORIE:

Roma, 15 Ottobre 2025

ADV
image_pdfimage_print

Coordinamento Free organizza l’evento “Quali azioni per il rilancio dell’efficienza energetica?

Mercoledì, 15 ottobre 2025 – 9,30-13

Il convegno ha l’obiettivo di fare il punto sulle attuali politiche relative all’efficienza energetica e sulle misure esistenti o in fase di emanazione e vuole fungere da stimolo per un rilancio del ruolo dell’efficienza energetica come strumento prioritario per la decarbonizzazione, l’indipendenza energetica e la competitività del Paese.

L’evento si svolgerà in presenza, presso Sala Tatarella, Camera Deputati, Palazzo dei Gruppi, via Uffici del Vicario 17 – Roma.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a [email protected].

Programma: Coordinamento Free

Tutti gli eventi
TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 06 Ottobre 2025
Fotovoltaico su canali d’acqua: pro e contro del progetto californiano
  • 06 Ottobre 2025
PRO
Dal Gse nuove guide per decarbonizzare le industrie “pesanti”
  • 06 Ottobre 2025
Prezzi petrolio e gas, Pnrr, Piano Mattei: l’energia nel Dpfp
  • 06 Ottobre 2025
Fer X, Macse, tecnologie: quali nuovi scenari per il sistema elettrico in Italia
  • 06 Ottobre 2025
PRO
Il grido d’allarme della commissione tecnica Pnrr-Pniec
  • 06 Ottobre 2025
PRO
In India bando per 1,2 GW di rinnovabili con storage integrato
  • 06 Ottobre 2025
Avviso di vendita di due impianti fotovoltaici su tetto a Genova
  • 06 Ottobre 2025
PRO
Rientro in “Picasso”: quali impatti per il mercato elettrico?
  • 06 Ottobre 2025
Dalle piazze per Gaza alla corsa della Cina sul clima. C’è chi vuole cambiare
  • 06 Ottobre 2025
PRO
In Liguria agevolazioni alle imprese per la produzione di energia da rinnovabili

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy