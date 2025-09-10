INFODATA ENERGIA

Impianti eolici: aggiornamento procedure Gse – gestione esercizio e nuove opportunità del DM Cacer

Impianti eolici: aggiornamento procedure Gse – gestione esercizio e nuove opportunità del DM Cacer

  • 10 Settembre 2025

CATEGORIE:

Roma, 16 Settembre 2025

Seminario organizzato da ANEV

c/o ANEV – Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma

orario 9,30-16

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC per il 2030, sia a livello nazionale che europeo, richiede l’implementazione di una
strategia quanto mai ambiziosa che non può, e non deve, basarsi solo sulla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ma anche sulla potenza esistente.

In tale contesto, un contributo rilevante può essere apportato dagli interventi di riqualificazione degli asset già in esercizio.

Le novità introdotte dal GSE per semplificare le procedure relative agli interventi da apportare agli impianti incentivati, confermano la centralità del tema nella strategia nazionale. Non meno importante, anche il comparto del mini eolico, negli ultimi anni, ha ritrovato centralità e nuove opportunità di crescita.

Il Decreto CACER, infatti, proponendo un meccanismo incentivazione dell’energia prodotta e immessa in rete del tutto differente dai precedenti, prospettando nuovi scenari di sviluppo per il comparto dell’eolico di piccola taglia, promuovendo l’implementazione di sinergie con i territori e le comunità locali.

A partire da queste premesse, il seminario si pone l’obiettivo di fornire un momento di approfondimento e aggiornamento regolatorio altamente qualificato per tutti gli operatori del settore, stimolando lo sviluppo di nuovi interventi nonché valorizzando le opportunità normative già in essere per l’efficientamento degli impianti già in esercizio.

Programma (pdf)

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria didattica ANEV

tel. 06 42014701 – [email protected]www.anev.org

