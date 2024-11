Webinar organizzato da sonnen e QualEnergia.it

giovedi 28 novembre 2024 – ore 16,30

L’energia elettrica rappresenta per più del 50% delle aziende la fonte primaria di energia per sostenere i processi di produzione e di trasformazione delle materie prime.

Il Piano Transizione 5.0 ha proprio l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato quanto più possibile sulle fonti rinnovabili.

In questo contesto e considerando i profili di consumo delle aziende, con prelievi distribuiti su tutte le fasce orarie, ma anche l’inevitabile e radicale modifica del mercato elettrico alla quale ci stiamo avvicinando, anticipata dal nuovo TIDE, sarà sempre più importante per le aziende dotarsi di un sistema di accumulo per aumentare l’autonomia e l’indipendenza energetica, proteggersi dalle fluttuazioni del mercato e, dove possibile, approfittare di quest’ultime.

A questo scopo, sonnen, azienda produttrice di sistemi di accumulo ha deciso di organizzare, in collaborazione con QualEnergia.it, il webinar dal titolo “Il ruolo dei sistemi di accumulo nella transizione energetica industriale nel nuovo mercato elettrico“, che verrà trasmesso in diretta giovedì 28 novembre alle ore 16,30.

Durante l’evento, il relatore Marco Rozzi, Technical Sales Engineer di sonnen, parlerà anche del sonnenPro Flexstack, un innovativo sistema di accumulo collegabile a sistemi trifase in corrente alternata, sia in bassa che in media tensione.

Questo prodotto è compatibile con tutti gli inverter fotovoltaici e con impianti di generazione di qualunque dimensione. L’estrema flessibilità è data dalla sua natura modulare, che consente fino a 20 configurazioni diverse con potenza varia da 92 a 368 kW e capacità che varia da 110 a 495 kWh.

La tecnologia litio-ferro-fosfato garantisce la massima sicurezza e vita utile. Il sistema permette non solo di aumentare l’autoconsumo, ma anche di modificare il profilo di carico con le modalità di funzionamento Time of Use e Peak Shaving ed è predisposto all’integrazione nella Virtual Power Plant.

ISCRIZIONE AL WEBINAR