INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,1% (23 set) - PUN: 106,19 €/MWh (25 set) - Petrolio WTI: 64,07 $/b - Gas Eu TTF: 32,21 €/MWh - CO2: 76,79 €/ton
Abbonamento PRO
qualenergiabanner-settembredefgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,1% (23 set) - PUN: 106,19 €/MWh (25 set) - Petrolio WTI: 64,07 $/b - Gas Eu TTF: 32,21 €/MWh - CO2: 76,79 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Eventi >Idee per lo sviluppo e il finanziamento di un’edilizia sostenibile, efficiente e accessibile a tutti

Idee per lo sviluppo e il finanziamento di un’edilizia sostenibile, efficiente e accessibile a tutti

  • 24 Settembre 2025

CATEGORIE:

Roma, 21 Ottobre 2025

ADV
image_pdfimage_print

Kyoto Club organizza l’evento “Idee per lo sviluppo e il finanziamento di un’edilizia sostenibile, efficiente e accessibile a tutti

Martedì, 21 ottobre 2025 – ore 9.30-14

Sono previsti due panel. Nel primo si discuterà della problematica della povertà energetica e del prossimo piano europeo per l’edilizia abitativa a prezzi accessibili, che mira ad affrontare la crisi abitativa nell’UE incrementando l’offerta di alloggi a prezzi accessibili e sostenibili e migliorando l’accesso agli alloggi per le popolazioni vulnerabili.

Il secondo panel sarà un’occasione di confronto sul tema del finanziamento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio per tutti i cittadini.

La discussione fornirà idee su come ripensare e riordinare il sistema degli incentivi pubblici per le ristrutturazioni edilizie in modo tale da stimolare gli investimenti privati, promuovendo, allo stesso tempo, la diminuzione dei consumi e dei costi energetici per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni.

L’evento si svolgerà in presenza, presso l’Hotel Nazionale a Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma.

Programma e registrazioni: Kyoto Club

Tutti gli eventi
TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 24 Settembre 2025
PRO
Fer 2, pubblicato il decreto con la correzione “anti furbetti”
  • 24 Settembre 2025
PRO
Le ragioni delle gare idroelettriche secondo l’Antitrust
  • 24 Settembre 2025
Trump e l’eolico, la battaglia continua
  • 24 Settembre 2025
BRICS più verdi per costruire una nuova leadership climatica
  • 24 Settembre 2025
Biomasse, una piattaforma online per trovare professionisti, apparecchi e biocombustibili
  • 24 Settembre 2025
PRO
Inverter e accumuli “made in Ue” per i futuri bandi energia
  • 24 Settembre 2025
PRO
FV, aree idonee e piani regolatori locali, due nuove sentenze
  • 24 Settembre 2025
Per l’asta FER X Transitorio, i prodotti conformi di 3SUN
  • 24 Settembre 2025
PRO
Geotermia senza confini: dall’Eavor-Loop canadese l’innovazione arriva in Baviera
  • 24 Settembre 2025
PRO
Marche, contributi per riqualificazione energetica delle imprese di piccola pesca costiera

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy