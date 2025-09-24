Kyoto Club organizza l’evento “Idee per lo sviluppo e il finanziamento di un’edilizia sostenibile, efficiente e accessibile a tutti”

Martedì, 21 ottobre 2025 – ore 9.30-14

Sono previsti due panel. Nel primo si discuterà della problematica della povertà energetica e del prossimo piano europeo per l’edilizia abitativa a prezzi accessibili, che mira ad affrontare la crisi abitativa nell’UE incrementando l’offerta di alloggi a prezzi accessibili e sostenibili e migliorando l’accesso agli alloggi per le popolazioni vulnerabili.

Il secondo panel sarà un’occasione di confronto sul tema del finanziamento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio per tutti i cittadini.

La discussione fornirà idee su come ripensare e riordinare il sistema degli incentivi pubblici per le ristrutturazioni edilizie in modo tale da stimolare gli investimenti privati, promuovendo, allo stesso tempo, la diminuzione dei consumi e dei costi energetici per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni.

L’evento si svolgerà in presenza, presso l’Hotel Nazionale a Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma.

Programma e registrazioni: Kyoto Club